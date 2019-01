Vagny Dias emprestado pelo Saint Étienne ao Nancy da Liga 2

O jogador internacional cabo-verdiano Vagner “Vagny” Dias, de 22 anos, foi cedido pelo Saint Étienne ao Nancy da segunda liga francesa, até ao final da corrente época.

Vagny que militava na equipa do Saint Étienne B, chegando a fazer alguns jogos oficiais pela equipa principal do clube da principal liga francesa, vai agora jogar na Liga2. O extremo foi chamado à equipa principal do clube francês em Novembro de 2017.

Na equipa do Nancy, Vagny terá a companhia de Denilson da Cruz, médio internacional Cabo-verdiano que chegou ao clube nesta temporada.

O novo camisola 24, chega numa altura que a equipa ocupa a 19ª posição, com apenas 13 pontos, em 18 jogos disputados na liga, e por isso está debaixo da linha de água, com menos 5 pontos que a primeira equipa acima da zona de despromoção, o Beziers.

O Tubarão Azul, recorde-se transferiu-se para o Saint Étienne em Janeiro de 2017, proveniente do Batuque FC após vencer o Torneio Abertura de São Vicente.