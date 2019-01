Garry Rodrigues ruma à Arábia Saudita

7/01/2019 15:46 - Modificado em 7/01/2019 15:47

O internacional cabo-verdiano, Garry Rodrigues, de 28 anos, é novo reforço do Al Ittiahad da Arábia Saudita por quatro anos. O jogador chega ao clube proveniente do Galatasaray da Turquia a troco de 11 milhões de euros.

O extremo de 28 anos, muda de ares depois de três temporadas ao serviço do Galatasaray onde conquistou o título de campeão nacional, na época passada. Nesta temporada o jogador tinha efectuado 20 jogos ao serviço do clube turco, tendo marcado quatro golos.

Garry Rodrigues reforça assim o Al Ittihad Jedda, clube que ocupa nesta altura o penúltimo lugar da liga, com 6 pontos em 15 jogos já disputados. Uma missão difícil para o internacional cabo-verdiano, que tentará ajudar a equipa sair de um lugar crítico na tabela classificativa, estando a 9 pontos da zona de despromoção.

No país asiático do golfo pérsico, Garry Rodrigues, vai ter a companhia de outros Tubarões Azuis, que evoluem no campeonato saudita sendo eles, Djaniny (Al Ahli), Gege (Al-Feiha) e Heldon (Taawon).

O internacional por Cabo Verde cumpriu a última parte da sua formação no Real Massamá (Portugal), passou, entre outros, pelo Levski de Sófia (Bulgária), Elche (Espanha) e PAOK Salónica (Grécia).