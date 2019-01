Obras de requalificação da estrada Mindelo – Baía já é uma realidade

7/01/2019 15:40 - Modificado em 7/01/2019 15:41

A conclusão das obras de requalificação e asfaltagem da estrada nacional Mindelo-Baía das Gatas, em São Vicente, terminam ainda no primeiro trimestre de 2019. A estrada ficará com uma extensão de aproximadamente 11 quilómetros e uma largura de sete metros. Também arrancam ainda este ano as obras de requalificação da estância turística da Baía das Gatas.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, citado pela Inforpress, “este ano teremos concluído as obras da estrada Mindelo-Baía das Gatas e ainda no decorrer do primeiro trimestre vão arrancar as obras de requalificação da estância turística da Baía das Gatas”, o que para o edil são-vicentino trata-se de um dos “momentos importantes” para a ilha de São Vicente.

E portanto, as obras para a zona da Baía das Gatas marcam um momento de transição para ilha. Avaliadas em 500 mil contos, sendo 350 mil para a reabilitação e asfaltagem da estrada cidade-Baía das Gatas e 150 mil contos para a requalificação e reabilitação da estância turística.

O projecto de requalificação conta com a ornamentação de duas rotundas, uma à saída da Ribeira Bote e outra à entrada da Baía das Gatas, prevê a requalificação de cerca de 200 metros de estrada dentro da localidade da Baía das Gatas.

Vai ser construída uma estrada nova com cerca de 10 quilómetros em betão betuminoso, passagens hidráulicas, valetas, murros, passeios, drenagens e saneamento e ainda correções pontuais do traçado e perfil longitudinal, informou o Governo em comunicado.

Em relação ao projeto de requalificação da estância turística da Baía das Gatas, anunciado na altura do seu lançamento, é desenvolver o local no seu todo, através da criação de áreas de serviços básicos, equipamentos públicos requalificados, com espaços destinados a visitantes e turistas para que a praia possa constituir um lugar atrativo, dinâmico e organizado.

Situada à Nordeste de São Vicente, junto à orla marítima, delimitada pelas zonas de Salamansa e Norte de Baía, a localidade da Baía das Gatas encontra-se ligada a cidade do Mindelo por uma estrada nacional com cerca de 11 quilómetros de comprimento e ainda por uma outra estrada de sete quilómetros à localidade do Calhau.

Trata-se de uma zona que contribui para o enriquecimento da cultura da ilha e do país, através do festival de música que ali se realiza anualmente, em Agosto, e sua projecção a nível internacional, e que arrasta nacionais, emigrantes e turista.

Anunciada durante a campanha eleitoral que colocou o MpD no poder, a reabilitação e asfaltagem da estrada Mindelo-Baía já é uma realidade.