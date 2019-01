Augusto Neves aponta para 2019 como o ano das famílias

7/01/2019 15:06 - Modificado em 7/01/2019 15:07

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, sublinhou nesta segunda-feira, 07, que 2019 será um ano em que a edilidade vai “pensar mais e trabalhar com as famílias”, principalmente no que diz respeito à habitação.

Em análise ao ano 2019 que agora se inicia, o edil são-vicentino em declarações a Agência Cabo-verdiana de Notícias, confirmou que durante o decorrer deste mês a CMSV vai proceder a entrega de 120 habitações sociais. Isto sem contar com a primeira pedra lançada recentemente na construção de moradias sociais em Norte de Baía, Lameirão e Ribeirinha.

Segundo Augusto Neves, para breve, será o lançamento das primeiras pedras das habitações sociais em Bela Vista, Lazareto, e outras zonas como Iraque e Portelinha. Neves sustenta que o foco para 2019, será fazer mais do que no ano 2018, relativamente à restauração das habitações do programa “Isdób compô bo casa”.

“O ano passado ultrapassamos, a Câmara e o Governo, as 200 casa reabilitadas. Este ano estamos a apontar para o dobro, ou seja, pelo menos 400 casas”, reforçou o edil mindelense à mesma fonte.