Os motivos pelos quais a economia mundial deverá abrandar este ano

7/01/2019 11:46 - Modificado em 7/01/2019 11:46

Existem pelo menos três motivos que estão a levar os analistas a preverem uma desaceleração do crescimento em 2019.

Foi no final do ano passado que os analistas começaram a alertar para a possibilidade de um abrandamento da economia mundial em 2019, mas o que os levou a pensar isto? Ora, de acordo com o El País, existem pelo menos três fatores que estão a penalizar as estimativas.

O primeiro está relacionado com a possibilidade de existir – ou de escalar – uma guerra comercial entre os EUA e a China, o que seria prejudicial para a economia global.

Mas não é só. A possibilidade de um Brexit sem acordoentre o Reino Unido e a União Europeia, bem como uma menor liquidez dos bancos centrais também estão a penalizar as expectativas.

“O crescimento chegou ao ponto máximo em 2018, mas os principais indicadores continuam sólidos”, disse Stefan Kreuzkamp, responsável pelo banco de investimentos DWS, citado pela edição brasileira do jornal El País.

Quer isto dizer que a economia mundial deverá continuar a crescer, mas a um ritmo mais lento. “Tudo indica que 2019 será outro ano de crescimento, ainda que em níveis ligeiramente mais baixos do que os dos últimos anos”, referiu Michael Strobaek, economista-chefe do Credit Suisse, ao mesmo jornal.