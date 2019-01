Ribeira Bote perde com o Calhau mas conquista Torneio Abertura

7/01/2019 00:25 - Modificado em 7/01/2019 00:26

A formação do Ribeira Bote conquistou o Torneio Abertura em São Vicente, mesmo depois da derrota frente ao Calhau por 0-1. A equipa beneficiou do golo average para vencer a prova. Terminou com os mesmos 10 pontos que o Ponta d`Pom, que venceu o Amarante por 1-0.

O Ribeira Bote conseguiu marcar seis golos, tendo sofrido apenas três. Já o Ponta d´Pom marcou por quatro ocasiões e cedeu dois golos. Contas feitas o Ribeira Bote conseguiu ter três golos positivos contra dois do Ponta d´Pom.

No outro jogo da quinta e última jornada os Falcões do Norte venceram o São Pedro por 2-0.

Concluído a prova Ribeira Bote e Ponta d`Pom conseguiram 10 pontos. Na terceira posição ficou o Amarante com 6 pontos. Falcões do Norte e Calhau repartem a 4ª posição com 5 pontos cada. No último lugar ficou o São Pedro com 3 pontos.

Terminado o Torneio Abertura o Campeonato Regional da 2ª Divisão inicia-se já no próximo fim-de-semana, com os mesmos jogos que concluíram a última jornada da abertura:

Ribeira Bote x Calhau

Amarante x Ponta d`Pom

São Pedro x Falcões do Norte