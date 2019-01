Festival Nhu Santo Amaro: Programa das festividades com foco na Cultura e Desporto

7/01/2019 00:20 - Modificado em 7/01/2019 00:20

No próximo dia 15 de Janeiro assinala-se o Dia do Município do Tarrafal de Santiago. A data é celebrada com uma programação específica, tendo a cultura e o desporto como pratos fortes.

As atividades desportivas, nomeadamente, torneios de futsal masculino e feminino, decorrem desde dezembro, devendo ficar concluídas no próximo dia 10. Já neste fim-de-semana entrou-se na parte cultural, com a realização de um Festival de Batuco, domingo pelas 16 horas junto ao Mercado de Artes e Cultura da Cidade.

Este fim-de-semana, entretanto, houve atividades culturais em Chão Bom, reunindo vários artistas locais e da ilha de Santiago, um evento que continua na próxima quinta-feira, 10, no Mercado de Arte e Cultura.

Ainda no desporto, teve inicio este fim-de-semana, sábado, em Chão Bom, o torneio de Andebol, envolvendo as equipas do Beira Mar, Graciosa e Fidjus di Tabanka, três equipas do Concelho, numa competição que se prolonga até o dia 9.

No dia 8, terça-feira, sobe à passerelle o concurso Miss/Mister e para no dia seguinte, 9, acontecer o Festival de Dança.

O grande destaque da agenda cultural é o Festival de Música Nhu Santo Amaro, que acontece nos dias 11 e 12, no Largo da Baía Verde, reunindo um leque variado de artistas, sendo já revelados os nomes de Elji, Djy Indiferente, Willy Semedo, Ferro e Gaita, Nu Ka Nada de Lisboa e Leo Pereira. Outros nomes serão revelados ainda no fim-de-semana.

Inaugurações:

Em Fazenda, vai ser inaugurada uma Praça com Espaços Verdes, ao passo que em Ponta Furna e Lém Mendes serão inauguradas obras de requalificação urbana e ambiental, e na Cidade do Tarrafal, nas proximidades do Estádio de Futebol, será inaugurado um Skate Park, projetos desenvolvidos pela edilidade. As inaugurações estão agendadas para os dias 12 e 14, contando com a presença da Ministra das Infraestruturas.

No dia 14, acontece o lançamento da primeira pedra do projeto Oásis EcoResort, um grande empreendimento hoteleiro e turístico que desponta no Tarrafal.

O projeto contempla, numa primeira fase, 171 quartos, 120 postos de trabalho direto, 200 mil de euros de taxa turística por ano, 950 mil euros de IVA/ano para além da alavancagem de outras atividades e dinamização da economia local.

No mesmo dia 14, a emblemática Baía do Tarrafal acolhe provas náuticas, com destaque para natação, surf, bodyboard e regata a remo. Ainda para o mesmo dia estão agendadas provas de atletismo no percurso Achada Tenda, Achada Grande, Vila, assim como provas de ciclismo.

A sessão solene da Assembleia Municipal é outro grande destaque da programação de Nhu Santo Amaro 2019.