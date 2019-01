Jovem suspeito de balear a companheira ficou em prisão preventiva

6/01/2019 23:56 - Modificado em 6/01/2019 23:57

O Tribunal da Comarca de São Filipe decretou como medida de coação a prisão preventiva para o jovem, de 25 anos, que na passada sexta-feira terá baleado a sua companheira de 27 anos, na cidade de Cova Figueira.

O presumível autor dos disparos, natural da ilha do Fogo e residente em Lapinha (arredores de Cova Figueira), foi apresentado no final da tarde desta sexta-feira ao poder judicial para legalização de prisão e para o primeiro interrogatório e consequente aplicação de medida de coação, tendo o tribunal decidido que o mesmo deve aguardar o desenrolar do processo em prisão.

O jovem disparou três tiros contra a sua companheira, uma jovem de 27 anos, natural de S.Nicolau, que se encontra hospitalizada nos cuidados intensivos do hospital regional São Francisco de Assis, após uma intervenção cirúrgica para extracção dos projécteis de uma arma de fogo de calibre 6.35 milímetros.

Além dos três disparos que atingiram a vítima, o presumível atirador terá ainda disparado a arma nas proximidades da esquadra da Policia Nacional (PN) de Cova Figueira

