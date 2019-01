O Carnaval já começou : Os Mandingas voltam ás ruas

6/01/2019 23:47 - Modificado em 6/01/2019 23:48

O fim de ano já passou e agora, com a virada do ano, muitas pessoas já estão a apontar , e apesar de ainda faltar quase dois meses, para o iní­cio da festa popular mais esperada e comemorada em Mindelo o Carnaval!

A festa é esperada com o mesmo ímpeto todos os anos, por jovens, adultos e crianças. Esta ano, apesar da polémica quem tem girado á volta da festa do Rei Momo, a expectativa de folia, de festa, de música, dança e durante alguns dias, a começar pelas boas vindas dos Mandingas, que ano após na têm-se encarregado de fazer a abertura do carnaval.

Este ano pelo facto da festa estar agendado para o mês de Março, dia 05, a espera, os guerreiros de Ribeira Bote e outras zonas, ainda não revelaram quando será o primeiro domingo de Mandinga deste ano.

Não há momento mais especial e intenso em São Vicente do que a época do Carnaval e com a saída dos mandingas que dão início à festa do Carnaval de São Vicente. “Esta é, sem dúvida uma grande manifestação cultural, que agrega pessoas de todas as classes sociais”.

São muitos os que muitos defendem que tal deveria ser mais valorizado, porque também é cultura. Fazem a abertura e o encerramento da época carnavalesca. Reúnem pessoas de todas as idades nos desfiles, portanto pode-se dizer que o Carnaval dos Mandingas não tem fronteiras por isso deveriam ser mais valorizado.

Todos os anos têm animado os domingos que antecedem a terça-feira de Carnaval e este ano querem voltar a trazer a mesma dinâmica, com algumas surpresas e apelam ao civismo para que tudo corra da melhor forma.

E a cada ano o número de pessoas para as quais o perí­odo de Carnaval é justamente o perí­odo de descanso, de sossego, mas não em São Vicente onde todos, ou quase todos são envolvidos por esta mística festiva.