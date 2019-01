Presidente do SIACSA diz que estão a ser veiculadas falsas informações para denegrir a imagem dos vigilantes

6/01/2019 23:37 - Modificado em 6/01/2019 23:37

De acordo com Gilberto Lima, o Sindicato da Indústria Geral Alimentação Construção Civil e Afins (SIACSA), nos últimos tempos tem sido desencadeado algumas desinformações, por uma pessoa bem identificada que nada sabe, não citando o nome, senão denigrir a imagem dos outros e desinformar os vigilantes menos atentos, porque é assim o seu estilo de trabalhar e enganar os outros.

Para este sindicalista este sindicato, o SIACSA, sempre primou pelos princípios que demandam a lei deste país e foi e continuará a ser o mais preocupante com relação às condições de vida dos vigilantes, nomeadamente a melhoria salarial. “Este sindicato prima e continuará a primar para a promoção de uma melhor produtividade das empresas, bem como a criação de riquezas e desenvolvimento deste país. Mas este sindicato não rima com atropelos da lei seja ele de onde vier”.

Por isso, para repor a verdade diz que nenhum dos sindicatos que rubricaram o Acordo Colectivo de Trabalho, ACT, das empresas de segurança privada, pelo menos o SIACSA, nunca impediu o cumprimento da grelha salarial dos vigilantes, antes pelo contrário, quem está a impedi-lo e a criar dificuldades é o Governo, que segundo a mesma fonte, “não quer regular o mercado da segurança privada em Cabo Verde, chegando a ponto de lançar um concurso recentemente, para as empresas de segurança privada, no valor inferior ao que foi acordado na grelha salarial dos vigilantes”.

De relembrar que a grelha salarial foi publicada no Boletim Oficial de Cabo Verde, com data de Janeiro de 2018.

Perante esta situação diz, que face a essa situação, não resta outra alternativa senão lutar, tal e qual fizeram a Polícia Nacional, para obrigar o cumprimento do ACT e da grelha salarial dos vigilantes.

“O SIACSA, em articulação com os outros sindicatos, designadamente o SISCAP, com quem temos uma parceria forte, vamos acompanhar o processo até o próximo dia 15 de Janeiro e caso não houver nenhuma resolução, vamos apoiar uma Manifestação Geral Pacífica dos vigilantes em todo o território nacional”, alerta este dirigente sindical, alegando que já “estão cansados de esperar e de serem enganados”.