Regional de S. Vicente: CS Mindelense é o novo líder

6/01/2019 23:24 - Modificado em 6/01/2019 23:25

O Mindelense, tetra campeão regional de São Vicente, venceu, no sábado, o Farense por 0-2, quebrando assim a invencibilidade do líder à entrada para esta quarta jornada. Os Leões da Rua de Praia saltam para a liderança isolada da prova com mais um ponto do que os Leões de Fonte Filipe.

No arranque da jornada-sábado às 14h. a Académica goleou o Derby por 4-1. Pela Académica marcaram Michel (2), Ailton e Michel. O golo de honra dos derbianos foi apontado por Marlon

No jogo grande desta jornada, em que opôs o líder da prova o Farense e o segundo classificado o Mindelense, duas equipas até então invictas na prova, os Leões da Rua de Praia levaram a melhor com uma vitória por duas bolas a zero.

Frente a frente o melhor ataque da prova (Mindelense) e a melhor defesa (Farense), onde o melhor ataque foi mais eficaz e venceu o jogo. A vitória do CS Mindelense começou a ser desenhada ainda no decorrer do primeiro tempo.

Aos 34 minutos o médio Fredson, bateu, pela primeira vez no campeonato, o guardião Dinney do Farense. Os comandados de Rui Alberto Leite estiveram ainda perto de aumentar a contagem, já no término do primeiro tempo, através de Larry, mas o guarda-redes Dinney aplicou-se a fundo para defender o fortíssimo remate do camisola 11 e evitar assim o segundo golo.

No segundo tempo o Farense correu atrás do prejuízo e esteve bem perto de marcar, mas a defensiva dos encarnados mostrou-se intransponível. Por duas vezes, os defesas do Mindelense tiraram a bola em cima da linha de golo. Primeiro pelo lateral direito Yuran e depois pelo lateral esquerdo, Lela.

Lela evitou o golo do empate aos 70 minutos e volvidos apenas cinco minutos, deitou um balde de água gelada sobre os adeptos do Farense, que estiveram em bom número no Estádio Adérito Sena. O lateral esquerdo do Mindelense onverteu com grande estilo a marcação de um livre directo, a entrada da grande área da equipa de Fonte Felipe. Conhecido por ter um pé esquerdo fabuloso o jovem lateral esquerdo, deixou Dinney pregado ao relvado, após remate certeiro.

Este golo sentenciou a partida, e deu pela primeira vez no campeando a liderança isolada da ao CS Mindelense. O Farense por seu lado, depois de três vitórias consecutivas no campeonato e de um ciclo de 10 jogos sem perder, conheceu pela primeira vez o sabor da derrota nesta época desportiva 2018/19.

Já no domingo, 06, o Batuque FC venceu o Salamansa por 0-2 igualando o Farense no segundo lugar com 9 pontos. Toy de penalti e Helton foram os marcadores dos golos dos axadrezados.

No jogo que encerrou a jornada, entre os aflitos Castilho e Corinthians, ditou um empate a uma bola. As duas equipas conseguem assim os seus primeiros pontos neste campeonato regional.

Cumprida a quarta jornada o CS Mindelense é o novo líder com 10 pontos, seguido pelo Batuque FC e Farense com 9 pontos. A quarta posição é ocupada pela Académica com 7 pontos. Salamansa e Derby repartem o quinto posto com 4 pontos cada. Na cauda da tabela classificativa estão o Castilho e o Corinthians com 1 ponto cada.