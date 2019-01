Rúben Semedo com guia de marcha do Huesca

6/01/2019 23:18 - Modificado em 6/01/2019 23:18

A vida dentro e fora do campo continua a não correr de feição para o defesa central Ruben Semedo, que está de malas arrumadas para deixar o Huesca clube da primeira liga espanhola, onde está cedido pelo Villarreal, desde o mês de Julho de 2018. Segundo o treinador do clube, Francisco Vílchez, o jogador não tem os valores de balneário que quer para a sua equipa.

Depois de cumprir 142 dias em prisão preventiva, acusado de cometer uma série de crimes, o jogador saiu em regime de liberdade condicional, sendo emprestado pelo Villarreal ao Huesca clube que subiu ao primeiro escalão em Espanha, mas não tem convencido o treinador que já o colocou na porta de saída do clube.

“O Semedo não entra nos meus planos e o clube tem de encontrar solução para este assunto. A equipa deve sempre procurar jogadores que sigam os valores do balneário e eu entendo que o Rúben não os tem” explicou o técnico espanhol.

De destacar que o jogador não entrou nos planos do treinador para a partida deste sábado, relativo a 18ª jornada do campeonato espanhol, onde o Huesca recebeu e venceu o Bétis de Sevilha, por 2-1, mas continua no último lugar da tabela classificativa com 11 pontos.