Guarda Costeira realizou em dois dias três evacuações médicas com sucesso

4/01/2019 00:49 - Modificado em 4/01/2019 00:49

A Guarda Costeira, através do Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento (JRCC), informa que nos dias 31 de Dezembro de 2018 e 01 de Janeiro de 2019, procedeu à realização de três operações de evacuamento.

Duas evacuações a partir da ilha de Santo Antão para o Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, envolvendo o Navio SAR Ilhéu dos Pássaros, e uma da ilha da Boavista para o Hospital Agostinho Neto na Cidade da Praia, através da aeronave Jetstream32.

De acordo com uma nota da Guarda Costeira, a primeira evacuação ocorreu na noite do dia 31 de Dezembro, quando o JRCC, foi accionado pela Delegacia de Saúde do Porto Novo, Santo Antão, solicitando a evacuação médica (MEDEVAC), para o Hospital Baptista de Sousa (HBS), em Mindelo, de três pacientes, sendo o mais urgente, o paciente com Edema Pulmonar Aguda, sendo os outros dois pacientes, uma com uma fractura da tíbia e outro com amputação traumática da falange digital de dois dedos.

No dia 01 de Janeiro de 2019, a evacuação decorreu no período da tarde, quando a JRCC foi accionado pela Delegacia de Saúde da ilha da Boavista, para a evacuação médica, para o Hospital Agostinho Neto na Cidade da Praia, de um paciente com traumatismo craniano.

A última evacuação como afirma a mesma fonte, foi feita na tarde do mesmo dia, da Delegacia de Saúde do Porto Novo, para o HBS em São Vicente, de três pacientes, resultante de um acidente de viação, sendo o caso mais grave, o paciente com traumatismo craniano e os outros dois com algumas fracturas.

Para a missão das evacuações médicas de São Antão, a Guarda Costeira refere que accionou o Navio Ilhéu dos Pássaros, que se encontra atracado no Porto Grande do Mindelo, enquanto que, a operação da ilha da Boavista para o HAN foi feita através da aeronave Jetstream32, que se encontra estacionado no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia.

Estas operações segundo a GC, que contaram com o apoio do Ministério da Saúde e das Ambulâncias do HBS, do Centro de Saúde do Porto Novo, e dos Bombeiros de São Vicente e da Praia, foram concluídas com sucesso e dentro das normas de segurança.