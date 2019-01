Yara dos Santos vai dar conferência na Zâmbia e é distinguida pela prática das Relações Públicas Internacionais

A presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde, Yara dos Santos, vai estar em Lusaka (Zâmbia), no próximo dia 22 de fevereiro, para proferir uma conferência sobre o “Papel das Relações Públicas na integração regional e desenvolvimento de África”.

De acordo com Yara dos Santos, que também é escritora, esta participação acontece no âmbito da realização da Executive Leadership Summit 2019, promovida pela Fundação Peacful Mind, em parceria com a Universidade Yesbud e Universidade Ballsbridge, da Zâmbia, sob o lema “The heroes we deserve”.

Na ocasião Yara dos Santos será distinguida, pelos promotores do evento, com o Prémio de Excelência Profissional “Leadership in Communication Personality”, “em reconhecimento às suas qualidades de liderança, ao exemplo que constitui no exercício da sua função e contribuição excepcional na promoção, divulgação e consolidação da prática e elevação do ensino das Relações Públicas em Cabo Verde e a nível internacional, através de vários planos consolidados, iniciativas, pesquisas e produção cientifica”.

Na cerimónia de entrega dos prémios Executive Leadership Summit 2019, serão distinguidas várias personalidades de reconhecido mérito internacional em diferentes categorias, das quais se destacam a liderança na governação, na juventude, em negócios, na política, entre outras.

A Executive Leadership Summit/Awards é um evento anual concebido para conhecer e entender melhor o conceito básico de liderança com o propósito de inspirar ações.

Yara dos Santos, galardoada com várias distinções internacionais, é autora de seis obras literárias, com destaque para a publicação dos três últimos livros, a saber: “Relações Públicas em Cabo Verde: Contribuições” (2016), “Conversa aberta com um jovem Relações Públicas” (2017) e “Inspirar” (2018).

Elvis Carvalho