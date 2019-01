Ceuzany de volta ao B.Léza com espetáculo a solo

4/01/2019 00:33 - Modificado em 4/01/2019 00:33

A cantora natura do Mindelo, vocalista grupo Cordas do Sol, regressa a Lisboa e ao B.Léza Clube para um espetáculo a solo.

“Trago antes de tudo, a minha vibe, a minha boa disposição e o meu alto astral. Depois desta mistura, segue a minha seleção preferida das músicas dos meus três discos. Não vão faltar temas como ‘Mnine D’Rua’, ‘Lume D’Lenha’, ‘Mindel D’Novas’ ou ‘Cabo Verde Lá Fora’, para além dos inéditos do meu novo álbum e outras novidades”, diz a cantora.

A última vez que Ceuzany pisou o palco do B.leza foi em 2017, mas diz que volta agora como se esse concerto tivesse sido ontem: “Atuar no B.Léza é o mesmo que me sentir em casa. Este espaço é divino para mim. Tanto pela áurea, como pelas pessoas que lá trabalham, assim como os músicos e o público que o frequenta. Tudo a condizer com uma atmosfera superequilibrada.”

Recorde-se que a cantora foi mãe no ano passado, e voltou ao grupo Cordas do Sol, o que concilia com a carreira a solo.

“O ano de 2018 foi muito positivo. Dei à luz o meu rapazinho, regressei aos Cordas do Sol, fiz grandes concertos vibrantes ao lado do grupo, estive em concertos internacionais, fico com boas recordações do ano passado”, resume Ceuzany.

Para 2019,Ceuzany deseja gravar um novo álbum com os Cordas do Sol, além de fazer parcerias com outros músicos.

“Quero permanecer no palco o máximo possível e continuar a sorrir onde eu estiver.”

Fonte: Lux.iol.pt