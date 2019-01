Santo Antão: Safra de cana de açúcar arranca sob signo da valorização e certificação do grogue

4/01/2019 00:02 - Modificado em 4/01/2019 00:02

A safra de cana de açúcar, que acontece entre os meses de Janeiro e Julho, está a decorrer em Santo Antão sob o signo de valorização e certificação do grogue que se produz nesta ilha.

Segundo a Inforpess, em Santo Antão há 1.034 hectares da área agrícola, o que corresponde cerca de mil campos de futebol, coberta por cana de açúcar. Santo Antão detém 80 % do potencial de cana sacarina em Cabo Verde mas, curiosamente , contribui apenas com 20 % da produção da aguardente a nível nacional.

Segundo a mesma agência noticiosa, a Associação dos Municípios de Santo Antão garante que, neste ano 2019, o grogue que se produz nesta ilha, à volta de dois milhões de litros por ano, vai ser “devidamente certificado” com vista à afirmação do produto no mercado nacional e sua exportação para mercados internacionais.

O controlo de qualidade e certificação do grogue de Santo Antão deve-se à operacionalização do laboratório do centro de transformação agro- industrial de Afonso Martinho, em Ribeira Grande, e à aquisição de um cometógrafo, financiado pelo Governo, em seis mil contos.

A safra deste ano da cana sacarina vai ainda ser marcada pelo reforço da fiscalização, com a criação, no Porto Novo, de uma representação da Inspecção- geral das Atividades Económicas (IAGE), muito aguardada pelos produtores que, insistentemente, têm alertado para a necessidade de uma maior inspecção desta indústria, neste concelho.

Segundo o vereador da edilidade portonovense, Valter Silva, a delegação da IGAE será aberta em breve, no Porto Novo, tendo já a autarquia disponiblizado um espaço para o seu funcionamento. Realça ainda que, dentro de pouco tempo, o parlamento deve aprovar um novo pacote legislativo sobre o problema do álcool em Cabo Verde, que abarca aspectos sobre a qualidade, comercialização, publicidade, entre outros.

Com isso, o Governo garante estar ao lado dos produtores para que a qualidade do grogue seja assegurada.

Para o presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, Orlando Delgado, as câmaras municipais estão, igualmente, “determinadas na defesa do produto que é o cartão postal “ desta ilha. “Doa a quem doer, estamos em melhores condições para defender este produto que é a nossa bandeira ”. Sublinha Orlando Delgado.

Segundo a Inforpress, o grogue que se produz em Santo Antão, mais concretamente no Tarrafal de Monte Trigo, está há cinco meses, a ser exportado para França, através da empresa “ Música e Grogue”, sediada nessa zona do interior do Porto Novo.

Fonte: Inforpress