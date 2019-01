Procuradoria da República do Paul manda arquivar processo-crime contra agentes da polícia

A procuradoria da República do Paul, determinou o arquivamento do processo-crime movido pela Direcção Nacional (DN), da Polícia Nacional (PN), contra alguns agentes da Esquadra Local, na sequência da greve de Dezembro de 2017.

O agente Hermes Pinto, representante do sindicato, e um dos arguidos do processo, afirmou à Agência de Cabo-verdiana de Notícias, que a Procuradoria da República do Paul entendeu que não houve provas dos crimes de manifestação ilegal e porte de arma durante a manifestação e também de instigação para não comparência em decorrência da requisição civil aquando da greve.

“Não houve indícios de desobediência durante a manifestação, não houve distúrbios na via pública e nem ficou provada a posse de arma durante a manifestação” disse Hermes Pinto, citado pela mesma fonte.

Hermes Pinto ressalva ainda que todas as testemunhas ouvidas no processo declararam que os agentes tinham a consciência de que não podiam utilizar armas durante a manifestação.

Segundo o delegado sindical, a Procuradora do Paul ouviu todos os elementos da Esquadra Polícia local, como testemunhas, desde o comandante aos agentes, tendo constituído arguido os agentes Hermes Pinto e Valdemar Monteiro. “Feitas as diligências não foi encontrado vestígios e quaisquer provas do crime durante a greve e manifestação dos agentes da PN em Santo Antão”.