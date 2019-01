Campeonato Regional SV: O inesperado líder defronta o previsível campeão

A primeira jornada de 2019 do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente arranca neste fim-de-semana, com o aliciante de, no sábado, 05, se disputarem os dois jogos grandes da jornada 4. São eles: Académica x Derby e Farense x Mindelense.

Não poderia iniciar da melhor forma possível o ano 2019 do principal campeonato de futebol em São Vicente, que traz dois tónicos adicionais para os amantes do futebol.

A primeira partida do novo ano e que abre a jornada coloca frente a frente a Académica do Mindelo e o Derby FC. Equipas que neste momento ocupam a 4ª e 5ª posição, respectivamente, com os mesmos 4 pontos. Um jogo importante para ambas as formações que não quererão perder pontos, sob a pena de terminarem a jornada já com uma desvantagem considerável para a liderança.

O jogo que se segue, poderá trazer maior grau de interesse aos adeptos, pois colocará frente a frente o líder da prova o Farense com 9 pontos e o segundo classificado o CS Mindelense que tem 7 pontos. Este confronto ganha contornos cada vez mais especial, porque estarão em campo as duas únicas equipas que ainda não perderam neste arranque de época em São Vicente.

O Farense líder da competição é a equipa sensação da época 2018/19 em São Vicente. A formação de Fonte Felipe já leva 10 jogos sem perder (7 para o Torneio Abertura e 3 para o Campeonato Regional). Uma equipa confiante de si mesmo, à imagem do seu treinador Bassana, e que até ao momento tem sido um osso duro de roer.

No jogo do Torneio Abertura a formação de Fonte Filipe arrancou um empate a duas bolas frente ao Mindelense, numa partida onde tiveram de recuperar de uma desvantagem de dois golos.

O CS Mindelense por sua vez, também leva o mesmo número de jogos sem perder em São vicente. Nesta partida, os comandados de Rui Alberto Leite, com o melhor ataque da prova com 7 golos marcados, sabem que terão pela frente uma equipa que tem dado boa conta de si e que nunca desiste de lutar.

Os “Leões da Rua de Praia” chegam a esta partida, após uma goleada infringida ao Corinthians por 4-0, e certamente querem dar seguimento ao bom momento que atravessam, num jogo onde a derrota poderá atrasar a equipa na sua luta pela conquista do título, mesmo estando ainda na quarta jornada.

Frente a frente vão estar então em campo a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, num jogo que poderá quebrar o ciclo de jogos sem perder para uma destas formações.

A jornada prossegue no domingo, 06, com o primeiro jogo da tarde entre o Salamansa (6º classificado) com 4 pontos e o Batuque FC 2º classificado com 6 pontos.

A jornada ficará concluída com o jogo entre dois aflitos: Castilho e Corinthianas. As duas equipas que ainda não pontuaram. Este é certamente o jogo ideal para uma delas começar a mudar o rumo dos acontecimentos, na fuga à despromoção.

