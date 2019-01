Kukula rescinde com o Leixões e assina pelo Sporting da Covilhã

3/01/2019 23:38 - Modificado em 3/01/2019 23:38

O jogador internacional cabo-verdiano Erson Steven Dias Costa, conhecido por “Kukula”, natural do Paul, Santo Antão, rescindiu por mútuo acordo na quarta-feira, 02, o seu contrato com o Leixões e chegou a acordo com o Sporting da Covilhã, equipa que também milita na segunda liga portuguesa.

O avançado de 25 anos, que tem na velocidade a sua principal arma, tinha chegado à equipa de Matosinhos em 2017/18 e somava até agora 20 jogos e dois golos.

“Assim termina mais um capítulo da minha vida profissional nesse grande clube de Portugal que é o Leixões S.C. Foi um orgulho enorme ter representado esse clube onde tive o prazer de trabalhar com pessoas fantásticas e fazer amizades com pessoas que posso dizer que vou fazer para que a nossa amizade dure a vida toda.

Pessoas essas que posso dizer que tornaram irmãos do futebol. Mas além disto tudo também quero agradecer aos sócios e adeptos do Leixões pelo apoio nos bons e maus momentos que passei neste grandioso clube” escreveu o jogador na sua página do facebook, na sua despedida ao clube de Matosinhos.

Kukula inicia assim uma nova aventura em Portugal, e na segunda liga, depois de ter representado o Vizela, Marítimo e Feirense.

O extremo santantonense foi formado no Paulense DC, tendo representado ainda o Marítimo do Porto Novo, antes de ter rumado ao Batuque FC, equipa que lhe abriu as portas para o futebol profissional no estrangeiro.