Detidos em Mindelo dois suspeitos de vários crimes de roubo

3/01/2019 01:03 - Modificado em 3/01/2019 01:03

De acordo com a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), Brigada de Crimes contra a Propriedade, foram detidos, entre esta terça e quarta-feira, 01 e 02, fora de flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, de 23 e 25 anos, suspeitos da prática de crimes de roubo.

Os indivíduos são naturais de São Vicente e são suspeitos de pertencerem a um grupo maior de indivíduos responsáveis por, pelo menos, quatro crimes de roubo com uso de violência sobre coisas, cometidos em várias zonas da cidade do Mindelo.

Os dois detidos serão presentes, em tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação.