Diretor de um dos agrupamentos escolares em Porto Novo em TIR por porte e ameaça de arma de fogo

9/01/2023 17:24 - Modificado em 9/01/2023 17:24

Um professor e diretor de um dos agrupamentos escolares em Porto Novo, que foi detido em flagrante delito pela Polícia Nacional, na passada sexta-feira, 06 de janeiro, por porte e ameaça de arma de fogo encontra-se sob Termo de Identidade e Residência.

O acusado, que segundo informações recolhidas por este online, é também presidente da Associação de Pescadores de Porto Novo, foi no sábado presente ao Tribunal Judicial da Comarca do município, que lhe aplicou Termo de Identidade e Residência, TIR, e apresentação periódica no tribunal.

A informação foi confirmada por uma fonte da Esquadra local da PN no Porto Novo, segundo o qual a detenção foi efectuada na sexta-feira, 06, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Pelas suas funções, este facto está a causar muita indignação junto da comunidade educativa, por se tratar de um educador e por este facto estar a gerar polémica no seio académico da cidade do Porto Novo.

A detenção do indivíduo surgiu na sequência de uma desavença do professor que recorreu a uma arma de fogo para proferir ameaças na via pública. O indivíduo foi encontrado pela polícia, no momento das ameaças e o deteve em flagrante delito.

EC