SÃO VICENTE comemora 560 anos

22/01/2022 12:23 - Modificado em 22/01/2022 12:24

“Caros munícipes, neste dia especial para o nosso Município, estamos felizes por sermos sanvicentinos, de uma cidade que exibe a vitalidade da sua cultura e o dinamismo dos seus habitantes. Uma vitalidade e um dinamismo ainda mais assinaláveis, uma alegria que é quase comovente, se levarmos em conta o percurso feito de esforço e de luta, de suor e sacrifício.

Hoje podemos comemorar, pois temos a certeza de que trabalharemos por São Vicente, com uma geração de oportunidades para todos e todas, com promoção de um desenvolvimento que inclui todos os grupos, valoriza e acredita no potencial de cada pessoa.

Quero aqui expressar que é uma sensação indescritível, não só para mim, mas para qualquer cidadão, trabalhar, morar, viver ou simplesmente passear por Mindelo, uma cidade que recebe de forma acolhedora todos os que aqui chegaram.

Mindelo apostou a sua vocação de centro portuário, de capital de cultura, de pólo de atração do comercio e dos serviços. Onde havia uma terra inóspita e despovoada, existe agora uma cidade cosmopolita e empreendedora, onde o encanto do seu rico património histórico convive com realizações e projetos que apontam decididamente para o futuro.

Gostaria de, neste dia em que se comemora o Dia do Município, saudar e felicitar a população da ilha do Monte Cara pelo seu espírito de luta, pela sua tenacidade e pelo seu dia. Queremos um Mindelo cada vez mais dinâmico, mais atrativo e seguro, num cabo Verde mais próspero e mais justo.”

Augusto Neves