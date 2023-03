Ministro da Agricultura e Ambiente participa de Conferência da ONU sobre a Água em Nova York

22/03/2023 15:51 - Modificado em 22/03/2023 15:51

O Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva, estará presente na Conferência das Nações Unidas sobre a Água, que acontecerá de 22 a 24 de março em Nova York. O governante vai discursar em nome do governo cabo-verdiano durante a plenária desta quarta-feira.

O “Praia call for action” é uma iniciativa que reúne recomendações de parceiros do WASAG para mobilizar ações estratégicas e colaborar na gestão integrada dos recursos hídricos, com o objetivo de abordar a escassez de água na agricultura e capacitar os agricultores, incluindo mulheres e jovens.

O Ministro da Agricultura e Ambiente irá participar de um evento paralelo na Conferência Das Nações Unidas Sobre A Água para discutir a implementação dessa iniciativa.

A conferência, que tem como tema “Água para o Desenvolvimento Sustentável”, espera receber pelo menos 12 chefes de Estado e de Governo, cerca de 80 ministros e altos funcionários governamentais e mais de 6.500 representantes da sociedade civil.

O objetivo é estabelecer uma nova Agenda de Ação para a Água, dentro do quadro dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com destaque para o Objetivo 6, que trata de água potável e saneamento.

Com a participação do Ministro Gilberto Silva e de outros líderes mundiais, espera-se que a conferência resulte em uma abordagem mais integrada e estratégica para a gestão dos recursos hídricos e um compromisso político mais forte em relação à promoção do desenvolvimento sustentável em todo o mundo.