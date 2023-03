Temporada de nidificação de 2022 gera 114 mil nascimentos de tartarugas-comuns em Cabo Verde

22/03/2023 16:02 - Modificado em 22/03/2023 16:02

A temporada de nidificação de tartarugas-comuns de 2022 em Cabo Verde resultou em mais de 114 mil nascimentos, sendo quase 40 mil na ilha do Sal e mais de 76 mil na ilha da Boa Vista. A tartaruga-comum é classificada como vulnerável e corre risco de se tornar em espécie em perigo de extinção.

A nota enviada à nossa redação, dá conta que a temporada de nidificação de tartarugas-comuns em Cabo Verde foi um sucesso em 2022, de acordo com os resultados apresentados pelo Projeto Biodiversidade e pela Bios.CV, organizações cabo-verdianas para a conservação do ambiente.

As tartarugas-comuns ou Caretta Caretta são classificadas como vulneráveis e correm o risco de se tornarem em espécies em perigo de extinção.

A ilha da Boa Vista registou mais de 76 mil nascimentos, o que representa 60% do total de nascimentos de tartarugas em Cabo Verde, com 32.868 ninhos. A Bios.CV monitorizou 2.595 tartarugas e resgatou 13 exemplares da morte, além de ter experimentado soluções para a grave ameaça que envolve o aquecimento global.

Por sua vez, refere, o Projeto Biodiversidade registou um total de 16.033 ninhos na ilha do Sal, com quase 40 mil nascimentos de tartarugas. Todos os ninhos das zonas urbanizadas estão protegidos em unidades de criação, minimizando o impacto do turismo e da poluição luminosa. As unidades de criação desempenham um papel fundamental na proteção dos ninhos.

Outro marco importante nesta temporada foi a redução dos números de caça de tartarugas, que passou das 440 capturas de 2021 para as 135 de 2022. Os viveiros contam com a monitorização e vigilância dos voluntários da Bios.CV e do Projeto Biodiversidade para uma maior proteção dos ninhos.

O apoio da cadeia permite que haja um acampamento para uma parte da equipa de vigilância das praias, formada por cerca de vinte pessoas. Desta forma, é possível contribuir para a proteção da tartaruga-comum, classificada como vulnerável pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza).

O sucesso desta temporada de nidificação de tartarugas-comuns em Cabo Verde é um marco importante na conservação da vida selvagem.

As organizações cabo-verdianas para a conservação do ambiente dizem continuar comprometidas com a proteção da tartaruga-comum e de outras espécies ameaçadas, como as aves marinhas e os cetáceos.

AC – Estagiária