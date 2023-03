PAICV acusa PM de Cabo Verde de nepotismo na administração pública, Ulisses Correia e Silva nega acusações

O principal partido da oposição, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV), acusou o primeiro-ministro de conduzir uma política de recrutamento para a administração pública baseada no nepotismo durante o debate parlamentar desta quarta-feira que se realizou em torno do tema “Transparência e Qualidade da Democracia em Cabo Verde”.

Por seu lado, Ulisses Correia e Silva, na sua intervenção no parlamento, negou as acusações e se recusou a se envolver em tumultos, afirmando que não queria sair “sujo” do debate.

“Não vamos entrar nessa jogada porque eu não quero sair sujo deste ambiente. Portanto, vá sozinho, com acusações tipo compadrio, acusações do tipo negócios na calada da noite e sujar-se-á sozinho, não terá a minha companhia”, reagiu o chefe do governo.

O PAICV, pela voz do seu líder da bancada parlamentar, João Baptista Pereira, criticou a forma como a PM lidou com os processos de privatização e concessão de empresas estatais, que foram fortemente criticados pelo partido que liderou o governo de 2001 a 2016.

“Sendo que não se antevê qualquer mudança em atitudes e práticas do senhor Ulisses [primeiro-ministro] de conduzir esses processos na calada da noite, sem concurso público, sem que sejam realizados ou conhecidos estudos prévios que recomendam as opções feitas, sobretudo a opção pelo ajuste direto, pelo pagamento em prestações com base em estudos realizados pelos próprios compradores, encargos e contratos que a prazo têm sido revelados repletos de lacunas e lesivos com interesse público nacional”, afirmou o deputado João Baptista Pereira.

O PAICV apelou a uma lei urgente sobre o recrutamento e seleção de funcionários de alto nível para a função pública em Cabo Verde, que valoriza o mérito e põe fim a um sistema de recrutamento baseado unicamente na filiação política e no nepotismo.

O partido acredita que a administração pública precisa ser reformada, colocando-a verdadeiramente a serviço do desenvolvimento e não de um partido político.

Enquanto isso, o primeiro-ministro sustentou que seu governo nomeia funcionários de alto nível por meio de um sistema baseado no mérito e que o governo havia aprovado uma lei para regularizar situações de emprego precário para os funcionários públicos.

O PAICV também levantou preocupações sobre a falta de transparência na gestão dos recursos públicos e seu impacto no desenvolvimento econômico.

O partido defendeu que a gestão transparente dos recursos públicos é vital para o desenvolvimento de Cabo Verde, com menos pobreza e mais justiça social.

“A administração pública cabo-verdiana tende a ser vista cada vez mais como fonte de redistribuição de favores e um sério impedimento ao desenvolvimento económico do país. A falta de transparência na gestão dos recursos públicos é generalizada em Cabo Verde e as consequências para o erário público e para os contribuintes são simplesmente desastrosas”, apontou ainda o deputado do PAICV.

