Olimpíadas do Desporto Escolar – 2023 – pretende estimular e promover a formação desportiva

22/03/2023 11:53 - Modificado em 22/03/2023 11:53

As Olimpíadas do Desporto Escolar – Praia 2023 é um evento previsto no programa de atividades do Desporto Escolar, que resulta da realização de Jogos Escolares Regionais, e visa estimular a prática da atividade física e da formação desportiva como meio de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa, conforme a organização.

O projecto surge no âmbito do protocolo assinado entre o Ministério da Educação e o Instituto do Desporto e da Juventude, visando aumentar a participação dos alunos em atividades desportivas nas instituições de ensino, públicas e privadas, dos concelhos do país, e promover a ampla mobilização da população estudantil em torno do desporto.

Para os responsáveis do projecto, ao educar os adolescentes e jovens por meio da prática desportiva escolar “estamos cada vez mais difundindo e reforçando a construção da cidadania e dos valores do desporto”, estes direcionados para a construção de um mundo melhor e mais pacífico, “livre de qualquer tipo de discriminação, dentro do espírito de compreensão e tolerância mútua, fraternidade, solidariedade, cultura da paz e fair-play”.

E pretendem com estas atividades desportivas, fazer com que as crianças adolescentes e jovens constroem seus valores, conceitos, socializam-se e, principalmente, vivem as realidades.

Neste sentido, defendem que trata-se de um momento importante para a comunidade escolar e desportiva, tendo em conta o retorno efetivo desta iniciativa que representa uma mais-valia para a educação física e mental no desenvolvimento e formação dos nossos alunos nas escolas do país.

O Programa do Desporto Escolar complementa a educação integral, ao desenvolvimento harmónico da personalidade, à coesão nacional e intercâmbio juvenil, a obtenção de condições físicas e de saúde e a uma formação que possibilitem a prática continuada do desporto em idades posteriores.

A apresentação das “Olimpíadas do Desporto Escolar – Praia 2023”, acontece esta quarta-feira, 22 de março, às 10H, na sala de reuniões do Ministério da Educação, no Palácio do Governo.

EC