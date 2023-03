Ministro do Mar representa Cabo Verde no Blue Justice em Copenhaga

22/03/2023 11:50 - Modificado em 22/03/2023 11:50

O Ministro do Mar, Abraão Vicente, participa, em representação de Cabo Verde, no Diálogo de Alto nível da Iniciativa Justiça Azul (Blue Justice), em Copenhaga, Dinamarca, 23 e 24 de março, sob o lema “construindo capacidade global para combater o crime organizado transnacional na pesca”, da qual Cabo Verde é signatária desde abril de 2021.

Abraão Vicente participa do primeiro painel juntamente com os seus homólogos e representantes do Brasil, Gana, Costa de Marfim, Guiné, Indonésia, Quénia, Kiribati, Libéria, Angola, Madagáscar, Maurícias e Mauritânia, partilhando a experiência de Cabo Verde, enquanto grande Estado Oceânico e pequeno Estado Insular, detentor da maior Zona Económica Exclusiva da nossa sub-região, e uma das maiores do mundo, no que toca ao combate da pesca INN.

Este painel servirá, ainda, de mote para apresentação da agenda nacional de defesa do mar e da nossa soberania, recolha subsídios no que toca a segurança e fiscalização das ZEE e apresentação da disponibilidade de Cabo Verde como parceiro Pro oceano e Pro Blue.

A Iniciativa de Justiça Azul (BJI) apoia as duas Declarações Ministeriais sobre Crime Organizado Transnacional na Indústria Pesqueira Global que prejudica os ODS. Através da Blue Justice os Estados procuram operacionalizar ferramentas para resolver esse problema.