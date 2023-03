Câmara Municipal de São Vicente lança concurso para execução da cobertura metálica para o polidesportivo de Chã de Alecrim

22/03/2023 10:37 - Modificado em 22/03/2023 10:37

A Câmara Municipal de São Vicente abriu um concurso público, tendo como objeto a empreitada de execução de uma cobertura metálica para o Polidesportivo Oeiras Norte, em Chã de Alecrim. As propostas devem ser entregues até ao dia 21 de abril e redigidas em língua portuguesa.

De acordo com a edilidade mindelense, o concurso é aberto a todas as empresas nacionais, que reúnam os requisitos necessários em termos de idoneidade, capacidade técnica e financeira, e que tenham, ainda, experiência comprovada na execução de estruturas metálicas em recintos desportivos.

As empresas concorrentes, segundo a CMSV, não devem estar em nenhuma das situações referidas no artigo 70 do Código de Contratação Pública.

De acordo com o processo do concurso, divulgado na sua página oficial da rede social facebook, para quem quiser adquirir o programa do concurso, pode deslocar-se à secretaria da CMSV e mediante solicitação escrita e acompanhada do montante de trinta e cinco mil escudos (35.000$00), em dinheiro ou cheque visado a favor da câmara.

O processo é dividido em quatro fases, sendo a do lançamento, apresentação de propostas, abertura e avaliação das propostas e por fim, a sua adjudicação.

O espaço onde está a ser construído o novo polivalente fica situado a menos de cem metros do campo de futebol da zona. Para os jovens locais, este será mais um espaço de lazer, de desporto e de melhor qualidade de vida para os moradores.

A nova placa desportiva vai trazer uma nova dinâmica aos jovens da zona já que, deste modo, podem praticar outras modalidades e não ficam à mercê do campo relvado que para ser utilizado precisa da permissão do responsável e também acreditam que irá dar uma nova “cara” à realidade desportiva local.