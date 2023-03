UCID questiona transparência do governo e defende Estatuto da Pessoa Idosa em Cabo Verde

21/03/2023 17:56 - Modificado em 21/03/2023 17:57

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), nas palavras da sua deputada, Dora Pires, questionou as ações do atual governo voltadas para a transparência pública, ressaltando a importância da transparência na boa governança e na redução da corrupção. Questionamentos que o partido quer debater com o Primeiro-ministro, no parlamento, com o tema “A transparência e a qualidade da democracia em Cabo Verde”.

Em conferência de imprensa, realizada na manhã desta terça-feira, na sede do partido em Monte Sossego, Dora Pires mencionou a necessidade de instrumentos efetivos de controle, que possibilitem aos cidadãos fiscalizar as decisões e atos do governo.

Além disso, a parlamentar propôs que se reflita sobre o uso da tecnologia e da inteligência artificial para garantir maior transparência pública, a linguagem utilizada para comunicar a informação pública, entre outros aspectos relacionados à transparência.

Por fim, a deputada enfatizou a importância de um debate “sério e democrático” para a efetivação da transparência pública e a consequente melhoria da qualidade da democracia em Cabo Verde.

Na agenda de amanhã estão previstas a discussão do relatório da Comissão Parlamentar do Inquérito sobre a privatização dos Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) e a liquidação da operação da empresa em voos domésticos, a fim de se entender os meandros do processo.

Deputada defende Proposta de Lei do Estatuto da Pessoa Idosa em debate na Assembleia

Sobre a Proposta de Lei que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa em Cabo Verde, a deputada destacou que a proposta visa a promoção dos direitos e a proteção da pessoa idosa, garantindo um envelhecimento ativo e inclusivo.

“Em Cabo Verde, temos 10% da população idosa, 49.080 idosos, um aumento considerável em que 67% vive no meio urbano e 33% no meio rural, precisando de ser cuidados, respeitados e ter uma vida digna”, lembrou Dora Pires.

Entre os principais aspetos da proposta de lei estão a consagração dos direitos à dignidade e à integridade pessoal, à independência e realização pessoal, à cultura, educação e lazer, a proteção social, emprego, habitação e transporte, bem como o acesso à justiça e tutela jurisdicional.

A mesma também destacou a importância da criação de um sistema de cuidados complementares para a pessoa idosa e de uma política de proteção dos direitos da pessoa idosa, que é da competência do departamento governamental que superintende o setor. A proposta prevê também a instituição de uma comissão nacional de proteção e promoção dos direitos da pessoa idosa.

“Acreditamos que esse Estatuto trará muitos benefícios para as pessoas idosas em Cabo Verde. É nosso dever como sociedade proteger e garantir o bem-estar dessas pessoas”, disse a deputada.

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o período de 2021 a 2030 como “Década do Envelhecimento Saudável”, o que reforça a importância da proposta de lei em Cabo Verde”.

AC – Estagiária