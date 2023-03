Dentista alerta para a necessidade de uma alimentação balanceada para ter uma boa saúde oral

21/03/2023 17:52 - Modificado em 21/03/2023 17:53

Esta segunda-feira, 20 de março foi celebrado o dia Internacional da Saúde Bucal e neste âmbito a Cirurgiã-Dentista, Alcione Rocha da Cruz, chama atenção para a necessidade de ter uma alimentação equilibrada de forma a evitar doenças, problemas na boca e nos dentes, promovendo assim uma “boa saúde oral”.

Em entrevista ao Notícias do Norte, a Cirurgiã-Dentista diz que o consumo de produtos industrializados e açúcares influenciam diretamente no desenvolvimento de cáries, assim como a falta de nutrientes, que podem causar doenças periodontais. Estas últimas, segundo Alcione da Cruz, têm sido as que mais prevalecem em São Vicente.

A profissional lamentou o fato de “Infelizmente” a saúde oral ter sido frequentemente isolada dentro dos sistemas de saúde, “separando assim a boca do corpo e subestimando a importância da saúde oral em relação à saúde em geral, e a qualidade de vida dos indivíduos e da nossa comunidade”.

As doenças que afetam a saúde em geral, e que tem uma ligação muito forte com a saúde oral, têm sido uma grande preocupação da classe. “Por exemplo, temos diabetes do tipo 2, doenças respiratórias, complicações na gravidez associado ao baixo peso das crianças recém-nascidas, doenças inflamatórias intestinais”, enumerou.

Além destes, acrescentou ainda a síndrome respiratória aguda grave pela sars-cov-2, o cancro oral e faringe que, segundo avançou, em Cabo Verde já está entre os 11 tipos de câncer mais prevalecem, entre outras patologias.

A dentista observou que a maioria das doenças da cavidade oral não são prevenidas e nem tratadas e o isolamento da saúde oral no contexto da saúde em geral, o que a seu ver agudiza mais ainda esta situação.

“Precisamos urgentemente combater esta realidade de separação para que a saúde oral não seja vista apenas como um assunto dos profissionais da área”, destacou, lembrando a importância de conscientizar as pessoas nas consultas, interação com os cidadãos doentes, palestras, falando sobre doenças patológicas e da cavidade oral.

A mesma vê essa necessidade de conscientizar as pessoas, justificando que 70% dos adultos e de 60 a 90% das crianças em Cabo Verde têm problemas de saúde oral.

Apesar de haver um aumento de pessoas cada vez mais preocupadas com a saúde oral, a médica sublinha que o número é ainda aquém daquele que se pretende. “isso tem melhorado consideravelmente, mas ainda é uma percentagem que nos deixa um pouquinho preocupado em relação a outras classes sociais que não conseguem chegar a uma clínica sendo que tratamentos dentários são de alto custo”, disse.

Uma outra preocupação foi o início da pandemia que trouxe muitos constrangimentos, para esta área da saúde. “A covid-19 é algo que se transmite em menos de um metro e entre um paciente e um dentista não há nem 30 cm de distância quando se está a fazer um tratamento”, explicou.

A profissional apontou ainda que com a pandemia tudo fica mais dispendioso, porque foram mais investimentos em matérias de limpeza e equipamentos para proteção de profissionais e pacientes.

O Dia Mundial da Saúde Oral foi lançado em 2007 com os objetivos de aumentar a conscientização e incentivar compromissos e ações para promover a boa saúde bucal. O tema escolhido para o período 2021-2023, continua sendo “Tenha orgulho de sua boca”.

AC – Estagiária