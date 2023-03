Érica Lopes, uma jovem crioula nas fileiras da marinha militar dos EUA

21/03/2023 09:39 - Modificado em 21/03/2023 09:39

Érica Lopes é uma cabo-verdiana, nascida há 21 anos na Cidade da Praia, integrante da Marinha dos Estados Unidos há seis meses e que incorpora a equipa do navio militar USS Bulkeley que se encontra no País.

Descendente de uma família originária da ilha do Fogo, esta cozinheira que conserva a sua língua crioula, ao mesmo tempo que domina a inglesa, disse que encontrou na marinha uma alternativa, já que dantes estava difícil custear os estudos num colégio privado, admitindo, contudo, que tem sido uma experiência difícil a bordo do navio de guerra.

“Temos muito trabalho, é cansativo. Para além do nosso trabalho específico, damos a nossa colaboração a pessoas de diferentes comunidades, aos que operam nas diferentes maquinarias”, explicou, afiançando não ser uma vida fácil, já que se habitua aos condicionalismos do navio, com pouca privacidade, partilhando o balneário com outras colegas.

A sua convivência no navio, segundo explicou com toda a sua naturalidade, não é grande coisa, pois que praticamente trabalha na cozinha só com marinheiro, mas pretende seguir a carreira na marinha, atingir patamares mais altos e conhecer novos países do mundo e adquirir novos conhecimentos.

Passados estes tempos de uma nova aprendizagem, Érica disse que sente saudades da terra e dos familiares, sobretudo da mãe e avó apesar de ter partido cedo para a emigração nas terras do Tio Sam, pelo que perspectiva regressar ao país ainda este ano para conviver e “matar saudades”.

O navio militar USS Bulkeley encontra-se, neste momento, atracado na ilha do Sal no âmbito da primeira cimeira das forças marítimas africanas, evento que fez chegar a Cabo Verde uma importante delegação dos EUA liderada pelo secretário da marinha dos EUA, Carlos Del Toro, no quadro do reforço da cooperação e da segurança marítima e cooperativa.

