São Vicente: Cantor Lisandro Cuxi, apresenta-se pela primeira em palcos cabo-verdianos

21/03/2023 12:39 - Modificado em 21/03/2023 12:39

O cantor e compositor de origem cabo-verdiana e vencedor do The Voice França, Lisandro Cuxi, apresenta-se pela primeira em palcos cabo-verdianos, no Mindelo, num espectáculo marcado para a próxima sexta-feira, 24, no espaço Pont d´Água.

O evento tem a realização da produtora Mindel Good Vibes, que caracteriza Lisandro Cuxi como um jovem artista com um “grande talento” radicado na França que agora regressa às suas origens enquanto filho de pais cabo-verdianos, para o show de lançamento do seu mais recente álbum que já está na estrada e está sendo “bem recebido” pelos amantes e apreciadores da “boa música cabo-verdiana”.

Segundo a produtora, o espectáculo acontece no dia 24, no espaço Pont d´Água, no centro da cidae do Mindelo, e conta ainda com a participação especial do DJ e produtor musical Wills Rodrigues ao ritmo dos seus beats, melodias e “vibes contagiantes”, Boy Game, DJ Fatboy, DJ El Fofo, DJ Devil e Mc Paulão.

Além do Mindelo, o cantor tem ainda um outro espectáculo marcado para o dia 25, na Cidade da Praia, no espaço Hangar 7.

Recentemente, Cuxi, que é irmão da cantora Soraia Ramos, lançou a música “Karma” (versão em francês e crioulo), que conta com milhões de visualizações nas plataformas digitais e tem rendido ao cantor muitos comentários positivos no meio da sociedade cabo-verdiana e diáspora.

Nascido em Portugal e residente em França, Lisandro Cuxi é filho de pais cabo-verdianos.

O artista deu conta que a música seria o caminho certo para a sua vida quando foi aplaudido na final de um concurso musical escolar na cidade de Cannes.

Em 2012, o produtor Nelson Klassik terá recebido alguns vídeos do pequeno cantor e que despertaram a sua atenção. Nascia assim o convite para participar em “Se Fosse Eu”, com Anselmo Ralph e uma primeira ligação à Bom Som, produtora do artista angolano.

Em 2015, Lisandro participou no “The Voice Kids”, onde chegou às finais. Na edição adulta do programa, em 2017, Lisandro juntou-se à equipa do famoso cantor pop francês M. Pokora e construiu o seu percurso rumo à vitória, que aconteceu no dia 12 de Junho.

Inforpress