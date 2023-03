Prisão preventiva para 4 suspeitos de crime de assaltos à mão armada, pose ilegal de armas de fogo e estupefacientes, na Cidade do Tarrafal de Santiago

Os suspeitos estava na posse de uma pistola Makarov contendo oito munições 9mm, máscaras e luvas de assalto, fita serrilha e fita cola, e dois “saquinhos” de plástico contendo estupefacientes (cocaína), entre outros.

A Policia Nacional de Tarrafal de Santiago, deteve no passado dia 15 de março, por volta das 21 horas, quatro indivíduos, com referências na Polícia por envolvimento em atividades criminosas, foram surpreendidos e detidos em flagrante delito, quando tentavam, com recurso à arma de fogo, assaltar um casal de turistas que circulava na orla marítima da referida Cidade.

De acordo com as autoridades, os suspeitos, ao se aperceberem que estavam cercados pela Polícia, tentaram a fuga, mas sem sucesso, devido à operacionalidade dos elementos da PN no terreno.

Os detidos, todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 23 e os 30 anos, residentes na Cidade da Praia, sendo três de nacionalidade cabo-verdiana e um com dupla nacionalidade, cabo-verdiana e americana, utilizavam uma viatura como suporte.

Esses indivíduos, são fortemente indiciados por práticas de roubos com violência, tentativa de homicídio, formação de quadrilha, entre outros crimes. Os mesmos são os principais suspeitos de alguns assaltos perpetrados em Santiago Norte, como por exemplo, em algumas residências e lojas, incluindo ourivesaria, em Santa Catarina e Tarrafal.

Apresentados ao Ministério Público e, após a submissão ao primeiro interrogatório, foi-lhes decretada à medida de coação mais gravosa, que é a prisão preventiva.