Cantinas escolares do país vão receber 500 mil dólares em alimentos, do Japão

Nas próximas semanas, as cantinas escolares vão receber donativos alimentares, no valor de 500 mil dólares, que o Governo do Japão entrega esta segunda-feira à tarde a Cabo Verde através do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas implementado pelo gabinete regional do referido programa para a África Ocidental.

O valor da compra desses alimentos vai reforçar as refeições quentes nas escolas e jardins de infância em todo o país. A entrega formal dessa ajuda alimentar vai ser feita nos armazéns da FICASE, Fundação Cabo-verdiana de Ação Social e Escolar, em Achada Grande Frente na Praia.

Óleo alimentar, arroz e feijão são os bens que Cabo Verde recebe das mãos do representante da Embaixada do Japão. A Secretária Executiva para a Segurança Alimentar e Nutricional explica que até à próxima semana todos esses alimentos vão estar disponíveis para distribuição.

“Alguns produtos já chegaram em Cabo Verde, outros chegam na segunda-feira. Vamos receber um total de 300 toneladas de arroz, feijão e óleo alimentar. Esta ajuda vai para o reforço da alimentação escolar em parceria com o Programa alimentar Mundial”, avançou Rosa Semedo.

Esta responsável revelou que todos os alimentos arrecadados vão exclusivamente para o reforço das cantinas escolares sob a responsabilidade da FICASE, considerando esta iniciativa uma “ajuda alimentar especial”, por conta do valor atribuído.

O armazém da FICASE em Achada Grande Frente é o espaço que acolhe a entrega formal desses bens alimentares. Para além dos representantes da Embaixada do Japão e da FICASE a cerimónia conta com as presenças do Ministro da Agricultura e Ambiente, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e Diretora de Parceria de Escritório Regional Dakar do Programa Alimentar Mundial.