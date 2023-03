Primeiro Ministro elege a segurança marítima como alta prioridade nacional

20/03/2023 17:23 - Modificado em 20/03/2023 17:23

No âmbito da primeira Cimeira das Forças Marítimas Africanas que acontece de hoje, segunda-feira, 20, até a próxima quarta-feira, 22, na ilha do Sal, o Primeiro-Ministro, no seu discurso, elegeu a segurança marítima como “alta prioridade nacional”, devido a vasta Zona Económica Exclusiva e a localização do país.

Esta cimeira que conta com a presença de altas entidades nacionais e internacionais, nomeadamente o Secretário Americano da Marinha, Carlos Del Toro, segundo Ulisses Correia e Silva, vai permitir “trocar experiências, partilhar soluções e compromissos estratégicos para a segurança dos nossos países nos mares e oceanos que nos unem”.

Para o chefe do governo, falar de segurança é falar de segurança de pessoas e bens, segurança alimentar, segurança sanitária, segurança ambiental e climática, segurança face ao crime organizado e à corrupção.

“É nesse sentido que defendemos uma maior sintonia e compromisso entre a parceria para o desenvolvimento e a parceria para a defesa e segurança, no sentido de ganhos mútuos entre os países e sua responsabilidade global”, sublinhou o PM, garantindo que o país quer continuar a cumprir as normas internacionais, promovendo e alavancando a sua posição geoestratégica.

O governante acredita que Cabo Verde pode ser um parceiro estratégico para a AFRICOM e para os Estados Unidos da América, país com o qual o governo ambiciona um acordo “mais abrangente e estruturante no domínio da defesa e segurança”, apesar de outros acordos e memorandos já ora assinados.

Além de Cabo Verde ter feito investimentos e capacitação em tecnologias digitais e equipamentos nas fronteiras aéreas e marítimas, Ulisses Correia e Silva voltou a lembrar que a Guarda Costeira será dotada de um avião para ações de fiscalização, patrulhamento, busca e salvamento e de emergência de apoio à proteção civil, e dos meios navais que também deverão ser reforçados.

“A segurança marítima e a aliança para a defesa e segurança são elementos centrais do novo conceito estratégico de defesa e segurança em preparação”, destacou o chefe do executivo em seu discurso.

No contexto que se vive atualmente, o PM considerou que o mundo precisa mais do que nunca de “parcerias estratégicas, assertivas, duráveis, previsíveis e impactantes para a segurança marítima e a segurança global”.

Ulisses Correia e Silva presidiu hoje, na ilha do Sal, juntamente com o secretário da Marinha dos Estados Unidos da América (EUA), Carlos del Toro, à abertura da primeira Reunião das Forças Marítimas Africanas, que reúne mais de 80 delegados e líderes de marinhas, guardas costeiras e infantarias navais de 38 países, incluindo Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

AC – Estagiária