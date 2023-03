Santo Antão: Familiares dos dois jovens que morreram no mar do Sal pedem celeridade na autópsia dos corpos

Os familiares dos dois jovens que morreram no mar de Santa Maria na ilha do Sal no passado dia 7 dizem-se desesperados com a demora na realização das autópsias. Sem o relatório do médico legista as autoridades não podem liberar os corpos. Desespero e ansiedade já reina no seio dessas famílias residentes em Santo Antão, que querem ver realizadas as cerimónias fúnebres que deverão acontecer nesta ilha onde eram naturais.

Há quase duas semanas que Joaquim Fortes da Graça e Kenedy da Cruz Santos, dois jovens mergulhadores naturais de Santo Antão e que residiam na ilha do Sal, morreram no mar de Santa Maria.

Conforme a rádio pública, desde essa data os familiares ainda não conseguiram fazer o enterro porque os corpos ainda não foram liberados, tendo em conta que se espera um relatório de um médico legista. Uma situação que deixa os familiares num estado de desespero, conforme explica Joselma Delgado irmã e prima dos dois jovens.

“Já são 12 dias que estamos a aguardar por respostas, pois ainda não há nenhuma decisão em relação ao relatório. Queremos saber , pela dor que estamos a sentir, o que se passa e porque ainda os corpos não estão connosco. Queremos enterrar nossos meninos porque já se passou muito tempo. É um sofrimento, principalmente para a mãe”, expressou.

É neste sentido que os familiares apelam às autoridades a celeridade do processo para que os corpos sejam transportados para Santo Antão para as cerimónias fúnebres junto dos mais próximos.

Recorda-se que Joaquim Fortes da Graça e Kenedy da Cruz Santos desapareceram no mar de Santa Maria na ilha do Sal no dia 7 do corrente mês, tendo sido encontrados sem vida um dia depois no fundo do mar da baía daquela praia. Os dois jovens eram naturais de Cruzinha, no interior do concelho da Ribeira Grande de Santo Antão e residiam na ilha do Sal.