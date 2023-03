Federação Cabo-verdiana de Futebol e a CVTelecom renovam protocolo de cooperação

19/03/2023 22:14 - Modificado em 19/03/2023 22:14



A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) renova protocolo de parceria com a CVTelecom, para a viabilização das suas atividades e participação em competições internacionais.

De acordo com a FCF, a CVTelecom, é uma empresa que tem dado um forte apoio às diferentes seleções nacionais e, mais uma vez, está com o organismo máximo do futebol nacional.

Recorde-se que a CVTelecom, através da CVMóvel, é parceria número UM da Federação Caboverdiana de Futebol desde 2007.

A formalização do protocolo entre a Federação Cabo-verdiana de Futebol e a CVTelecom será feita no próximo dia 20 de março, no Centro de Estágio da Federação (Várzea) na Praia.