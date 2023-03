Ilha do Sal acolhe Cimeira das Forças Marítimas Africanas

19/03/2023 22:08 - Modificado em 19/03/2023 22:12

A ilha do Sal acolhe, segunda-feira, 20, a primeira Reunião das Forças Marítimas Africanas (AMFS), devendo a cerimónia de abertura ser testemunhada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que se encontra na ilha.

O evento, que permitirá um encontro entre Ulisses Correia e Silva e o Secretário da Marinha dos EUA, Carlos del Toro, e respectivas delegações, irá decorrer durante três dias, 20 a 22, num dos hotéis da cidade turística de Santa Maria.

De acordo com uma nota de imprensa a que Inforpress teve acesso, participam nesta cimeira mais de 80 delegados e chefes internacionais de marinhas, guardas costeiras e infantarias navais de 38 países, incluindo Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

O evento, aponta a mesma fonte, tem como propósito implementar um novo modelo para o engajamento de nível sénior em África, onde combina os três simpósios de liderança sénior tradicionalmente realizados durante os exercícios regionais da NAVAF, num único evento em todo o continente.

Durante estes três dias de trabalho, a cimeira coloca ênfase no nível estratégico e incluirá sessões plenárias onde serão analisados os desafios comuns de segurança marítima em África, sendo que os grupos de trabalho regionais e demonstrações de treinamento a bordo serão realizados por marinheiros dos EUA e de Cabo Verde.

A mesma nota refere, por outro lado, que o simpósio concentrará também a sua atenção na “intensificação de boas relações” entre Chefes de Marinhas, Guardas Costeiras e Infantarias Navais de nações africanas, parceiras e aliadas.

“Cabo Verde é um importante parceiro dos Estados Unidos na promoção da paz e da segurança em África e, nesta linha, em Dezembro de 2022, os dois países assinaram um memorando de entendimento sobre a cooperação no domínio da defesa, com ênfase na continuidade do combate às actividades marítimas ilícitas, através da cooperação em segurança”, recorda a mesma fonte.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que já se encontra no Sal, cumpre uma “importante” agenda de trabalho, testemunhando no final da tarde, a inauguração da Pedonal Toi Pedro, nos Espargos, reservando para segunda-feira, uma visita ao Navio USS Bulkeley.

Inforpress