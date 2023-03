Kitesurf: Cabo Verde coloca três campeões do mundo na semifinal do Mundial’2023

19/03/2023 22:09 - Modificado em 19/03/2023 22:09

O quadro das meias-finais do I Circuito do Mundial de Kitesurf, que decorre desde 17 do corrente na praia de Ponta Preta, ficou definido esta tarde com Cabo Verde a dominar com três dos quatro potenciais candidatos ao título.

Numa tarde de muita competitividade e emoção ao rubro nas ondas de Ponta Preta, o cabo-verdiano Mitú Monteiro referenciado como lenda dos desportos náuticos, também com títulos mundiais no currículo, apurou-se para a semifinal ao eliminar nos quartos-de-final o experiente brasileiro Sebastian Ribeiro.

Já o cabo-verdiano naturalizado espanhol, Matchú Lopes, outrora campeão do mundo, conquistou o passaporte para final, debaixo de forte suporte do público da casa, ao deixar pelo caminho o sul-africano M. Maxwell.

Por sua vez, o ítalo-cabo-verdiano Ailton Cozzolino, também o título mundial no seu palmarés, qualificou-se para as meias finais numa luta muito renhida e com muita espectacularidade, com o canadiano Mreece Myerscough.

O quadro dos quatro semifinalistas ficou preenchido pelo brasileiro Pedro Matos, que eliminou Nicola Abadjiev.

Pedro Matos joga a cartada decisiva para a final diante do crioulo naturalizado espanhol Matchú Lopes, ao passo que na outra bateria estarão frente-a-frente dois autênticos lobos do mar, com o lendário Mitú Monteiro a ter pela frente a concorrência de Ailton Cozzolino.

De referir que para chegar aos quartos de final Ailton Cozzolino teve a proeza de eliminar o australiano James Crew, detentor do título mundial de kitesurf.

A anteceder as meias finais masculinas, a prova foi suspensa para dar lugar a semifinal feminina, que decorre entre a norte-americana Moona Whyte x a brasileira Keriane Rodrigues e a brasileira Bruna Kajiya ante Capucine Delannoy.

Inforpress