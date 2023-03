Matchú Lopes vence a I etapa do Mundial de kitesurf em Ponta Preta

19/03/2023 22:02 - Modificado em 19/03/2023 22:02

O kitesurfista hispano-cabo-verdiano Matchú Lopes venceu esta tarde o “lendário” Mitú Monteiro, na final da I Etapa do Mundial de Kitesurf’2023, realizada na praia de Ponta Preta, em Santa Maria, e presenciada por uma grande moldura humana.

Numa tarde de tira-teimas “deveras hilariantes”, o crioulo naturalizado espanhol, Matchú Lopes protagonizou uma luta de gigantes com Mitú Monteiro, tendo conquistado o título com a soma de 12.87 pontos contra 9:97 de Monteiro, num embate marcado, entretanto, pela falta de ondas à altura das exigências do Mundial.

Já consagrado, Matchú Lopes mostrou-se entusiasmado pelo feito alcançado diante do seu povo “em casa”, Santa Maria e de Cabo Verde, e de ter disputado a final diante de Mitú Monteiro, com quem “aprendeu a trabalhar na água”, sustentando que Monteiro apoiou-lhe em tudo e que esta emoção não tem preço, ainda que as ondas não estiveram à altura do desejado.

“Este título fica em Cabo Verde, na ilha do Sal”, referiu Matchú Lopes, que empunhando as bandeiras de Cabo Verde e da Espanha, foi vivamente ovacionado pela grande moldura humana que, entusiasta, festejou juntamente com o vencedor desta etapa.

Já para na luta para a atribuição do terceiro lugar, outro velejador crioulo, desta vez naturalizado italiano, Airton Cozzolino, fechou o pódio ao deixar pelo caminho o brasileiro Pedro Matos.

De referir que na corrida à final, Mitú Monteiro e Ailton Cozzolino protagonizaram o duelo deste Mundial realizado pelo “GKA Kitesurf World Cup Cabo Verde’2023, já que os dois tudo fizeram nas ondas de Ponta Preta para a vitória, com o triunfo a sorrir para Monteiro.

A praia de Ponta Preta é desde 17 até 27 do corrente o palco do “GKA Kitesurf World Cup Cabo Verde”, isto é, o I circuito mundial que terá continuidade em outras etapas agendadas para Rio de Janeiro (Brasil, de 01 a 09 Agosto), Sylt (Alemanha, de 22 a 27 Agosto), Dakhla (Marrocos, de 26 de Setembro a 01 Outubro) e Taiba (Brasil, de 08 a 12 Novembro).

Para além do mundial de kitesurf, Ponta Preta vai acolher, ainda, nestes dias, uma das etapas do Mundial de Wing-foil.

Inforpress