“Goia” – Professora reformada abraça a arte de trabalhar as conchas do mar e búzios, após reforma

19/03/2023 21:58 - Modificado em 19/03/2023 21:58

A arte de transformar conchas e búzios em uma peça de decoração, é para Glória Sousa, mais carinhosamente conhecida por “Goia”, um hobby, num momento que já se reformou, após 39 anos a lecionar no ensino básico. Esta atividade é também uma continuação daquilo que iniciou quando criança, quando era obrigatório apresentar um trabalho manual na escola.

As conchas são estruturas que protegem o corpo ‘mole’ da maioria dos moluscos. E nas praias ao longo das praias da ilha de São Vicente é muito comum encontrar vários tipos de cores. O que para Goia é algo lindo e com criatividade pode se transformar em qualquer objeto digno e apresentável em qualquer lugar da casa.

Com isso, esta senhora, de 58 anos residente na zona de Alto Solarino, no Mindelo, aproveita as conchas que são dadas pelo mar para aproveitar os seus tempos livres. Esta atividade lhe lembra a infância onde tudo começou.

“Desde a minha infância, eu gostava de brincar com conchas e búzios. Na minha antiga morada que era em Bela Vista havia muitos pescadores que traziam búzios enormes. Eles me davam esse material e eu os transformava em candeeiros para meu pai levar para o estrangeiro, aproveitando que ele era emigrante, para os vender. E sempre acabava por vender tudo”, contou.

Em 2016, começou a focar neste trabalho, que um tempo depois, em 2019, passou assim a integrar na feira URDI. Consegue a maioria desta matéria-prima através de pescadores, e também fazendo a recolha nas praias, como Laginha, Cova Inglesa, Calhau e São Pedro.

“Aproveito este material biológico que muitas das vezes é mal aproveitado e também tem baixo custo. Já com o material em mãos faço a higienização do mesmo antes de começar o trabalho”, esclarece.

Para Goia este é um trabalho que exige muita criatividade e tenta sempre que possível usar a sua imaginação para criar um novo objeto com a junção de conchas, búzios ou outro da mesma espécie. Na sua forma de pensar incentivava os seus alunos a criar, usar a imaginação e evitar sempre a reprodução de trabalhos alheios.

“Com a reforma vou dedicar mais tempo a esta atividade. desde criança gosto muito de fazer estes tipos de trabalhos, por traz uma sensação boa, pois é estar a ocupar a mente”, expressou a artesã que afirmou que acima do que se ganha com a atividade, é principalmente para ocupar os tempos livres.

No seu atelier em casa, Goia também é puxada para outros trabalhos manuais, tais como, renda, bordados, almofadas, costura, kits de bebês, bonecas de trapos.

“No meu cantinho vou fazendo as coisas no silêncio, na minha paciência e calma. Não gosto de trabalhar sob pressão”, confessou.

Ultimamente, Glória Sousa, juntamente com mais sete mulheres artesãs, participou na exposição “Traços Femininos na Arte” no Palácio do Povo, no Mindelo, para mostrarem trabalhos de bijuterias, costura e outros.

Neste dia 19 de março, é comemorado o Dia Internacional do Artesão que tem como objetivo incentivar e valorizar o trabalho desses profissionais.

