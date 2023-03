São Vicente/ Jogos escolares: Responsável pede mais apoios nas escolas de iniciação desportiva da ilha

19/03/2023 21:54 - Modificado em 19/03/2023 22:12

Os jogos escolares do ensino secundário, da categoria sub-16, na ilha de São Vicente terminaram este sábado. Esta iniciativa teve a envolvência de quase 400 alunos de várias escolas secundárias na ilha. Para o professor Renato Delgado, ponto focal dos jogos escolares na ilha, nesta iniciativa revelou-se vários talentos, mas avança que são necessários mais apoios nas escolas de iniciação desportiva.

“Este ano nós retomamos os jogos escolares do ensino secundário. Nós estamos habituados a fazer todos os anos o ensino básico. Os jogos escolares nos revelaram talentos muito bons”, disse Renato Delgado, em declarações à rádio pública, destacando a importância do envolvimento das associações, tanta associação do andebol, a liga de futsal, associação do basquetebol.

Nesta fase os quase 400 alunos envolvidos praticaram várias modalidades, desde andebol feminino, basquetebol 3 contra 3 feminino e masculino, futsal masculino e também várias modalidades dentro do atletismo.

Para este responsável vale sempre a pena esta iniciativa que há vários anos estava suspensa e que agora serviu para revelar “talentos incríveis”. E a título de exemplo, mencionou que no sub-16 de andebol sobressaiu duas melhores jogadoras, uma com 12 e outra de 13 anos.

“É sempre dizer que precisamos trabalhar escalões de formação e dar muito apoio às escolas de iniciação desportiva que sem dúvida são as escolas que vão servir para que o nosso desporto se desenvolva”, sublinhou.

Nesta fase trata-se de um momento importante para comunidade escolar desportiva tendo em conta o retorno efetivo desta iniciativa que representa uma mais-valia para educação física e mental para o desenvolvimento e formação dos alunos nas escolas do país.

A prova nacional começa no próximo dia 25 de março. A caravana de São Vicente, constituída por cerca de 60 elementos, alunos e professores, segue agora para o nacional que vai decorrer de 27 deste mês a 8 de abril em Assomada na ilha de Santiago.