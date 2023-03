Roger Waters, ex Pink Floyd, denúncia a situação em que se encontra Alex Saab nos EUA

Roger Waters, ex Pink Floyd começa esta sexta-feira na Altice Arena, em Lisboa, a manga europeia da digressão “This Is Not a Drill”, anunciada espirituosamente como “a primeira tour de despedida” do ex-Pink Floyd. Nas redes sociais o compositor chamou a atenção para a situação que se encontra o diplomata venezuelano que se encontro preso nos EUA depois de sido extraditado de Cabo Verde.