‘El Chapito’. Rapaz de 14 anos detido no México por matar oito pessoas

17/03/2023 17:55 - Modificado em 17/03/2023 17:55

Crime está ligado aos gangues do narcotráfico.

As autoridades mexicanas anunciaram na quinta-feira a detenção de um jovem de 14 anos, na capital de Cidade do México, no âmbito de uma investigação sobre o homicídio ligado ao narcotráfico de oito pessoas.

Segundo o Departamento de Segurança Pública federal, o rapaz terá atacado uma família enquanto seguia numa mota, num ataque que remonta ao passado dia 22 de Janeiro. O mesmo ataque já tinha resultado em oito outros membros de um gangue, um pelo homicídio e outros sete por crimes de tráfico de drogas.

A família atacada era de baixos rendimentos e vivia num subúrbio da Cidade do México, em Chimalhuacan, e estaria a realizar uma festa de aniversário.

Além dos oito mortos, o ataque deixou outros cinco adultos e duas crianças feridos.

Segundo a Associated Press, o jovem detido recebeu a alcunha de ‘El Chapito’, numa referência a Joaquin Guzman, um dos ‘barões da droga’ mais poderosos do mundo, conhecido como ‘El Chapo’, que foi preso em 2016.

As autoridades mexicanas ainda não avançaram com possíveis motivos para o ataque, mas a agência de notícias norte-americana explicou que o uso e pagamento a crianças para levar a cabo estes ataques é uma prática comum no México, entre gangues do narcotráfico que pretendem vingar-se de outro grupo.

Em 2010, um rapaz de 14 anos foi detido pela polícia, confessando que tinha sido raptado quando tinha onze e que tinha contribuído para quatro homicídios.

Noticias ao Minuto