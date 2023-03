Santo Antão: Projeto “Xali” contempla estruturas de Saúde com novos equipamentos hospitalares

17/03/2023 17:55 - Modificado em 17/03/2023 17:55

As estruturas de saúde do hospital regional na Ribeira Grande e do centro de saúde do Porto Novo, Santo Antão, vão ser contemplados com equipamentos hospitalares, desde ecógrafo, camas, cadeiras de rodas, provenientes de um colectivo de associações cabo-verdianas em França, denominada projeto “Xali”, que já vai na sua segunda edição.

Em nota, a entrega dos equipamentos que está agendada para o dia 21 de Março, na Ribeira Grande e no Porto Novo, foram mobilizados por um grupo de dez associações cabo-verdianas com sede em França, no âmbito da segunda edição do projeto “Xali”, que consiste no apoio ao sector de saúde em Cabo Verde.

Esta ação, denominada de “Mo Solidariu”, insere-se na segunda edição do projecto “Xali”, no âmbito do qual foi apoiado, em 2021, o centro de saúde do Tarrafal na ilha de Santiago e tem por objetivo “apoiar na melhoria da prevenção e acesso a uma assistência médica de qualidade em Cabo Verde, fortalecendo as estruturas de saúde com donativos de material hospitalar”.

Xali, de nome científico “Cymbopogoncitratus”, ou simplesmente belgata, é uma planta medicinal muito usada em Cabo Verde principalmente em casos de febre, gripe e mal-estar intestinal.

“Desta forma, o colectivo de associações de cabo-verdianas residentes em França procura destacar a importância das plantas medicinais existentes no nosso arquipélago”, refere o documento.

A segunda edição do projeto “Xali” integra a Association dês Femmes Capverdien nesen France, Amour de Tissuset Peinture, De l’outil à l’agréable, Domingos Ramos, Hello Cabo Verde, La FondationiO, Lesétoiles de Tarrafal, M. Events; Nostalgia di Cabo Verde e a ONG Cabralistes.