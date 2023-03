Sal:“GKA Kite-Surf World Cup Cabo Verde 2023” volta a contar com os melhores atletas do mundo

17/03/2023 17:54 - Modificado em 17/03/2023 17:54

A praia de Ponta Preta, em Santa Maria, inaugurou esta sexta-feira, o “GKA Kite World”, primeiro circuito do Campeonato do Mundial de Kite nas disciplinas de kitesurf e wing-Foil, envolvendo os melhores praticantes, masculinos e femininos da atualidade.

De acordo com a organização, estão inscritos um total de 120 dos melhores atletas do mundo nas duas disciplinas, em representação de Cabo Verde, Austrália, Espanha, Brasil, África do Sul, Canadá, Marrocos, França, Itália, Bulgária, Alemanha, Estados Unidos, Holanda e Suíça.

O australiano James Carew, o cabo-verdiano Matchú Lopes, os brasileiros Pedro Matos, Sebastian Ribeiro e Gabriel Benetton, com presença garantida na prova, posicionam-se como os primeiros cinco do “ranking” mundial masculinos no kitesurf.

Já a francesa Capucine Delannoy lidera o “ranking” feminino, logo seguida da brasileira Kesiane Rodrigues, de Frances Kelly (Canadá), Camille Losserand (Suíça) e Johanna-Catharina Edin (Suécia), pelo que se aguarda uma luta, também renhida, nesta prova.

Cabo Verde, de acordo com Djó Silva, da organização, vai contar com 13 atletas inscritos nas disciplinas de kitesurf e wing-folie, sendo que o país vai ter em prova três campeões do mundo, já que além de Mitú Monteiro, que continua a vestir as cores nacionais, competem ainda Matchú Lopes, pela Espanha, e Airton Cozzolino, pela Itália.

Cabo Verde leva ainda para este Mundial os jovens velejadores Hendrick Lopes (número seis do ranking mundial), Sean Guy, Arsénio Dias (estreante 2018), Robertney Barros, Kelton Lopes (2019), entre outras promessas da modalidade.

A “prata da casa”, continua a estar liderada pelo mundialista Mitú Monteiro, referenciado pela organização do “GKA Kitesurf World Cup Cabo Verde”, como o “maestro e uma lenda do desporto mundial, que está no topo da modalidade há mais de uma década”.

Considerado um dos pioneiros do movimento do kitesurf sem alças (uma estrutura de suporte para os pés), Mitú Monteiro conquistou o seu próprio título mundial em 2008, e influenciou muitos dos melhores pilotos da turnê em Cabo Verde, onde alcançou o verdadeiro status de lenda local na sua ilha natal, Sal.

“Ele é um dos surfistas mais completos e experientes do mundo, mas também é o homem que originalmente trouxe o estilo livre sem alças à tona e muitos dos truques que agora vemos os pilotos fazendo no GKA Kitesurf World Tour foram pensados pela primeira vez por Mitú”, refere os promotores da prova.

“Cabo Verde é um dos melhores locais de ondas do mundo e tem vindo a acolher inúmeros eventos históricos ao longo de vários anos. É o lar de alguns dos mais completos atletas do desporto aquáticos”, garante a imprensa especializada, assegurando que os melhores atletas de kite-surf competem, a partir desta sexta-feira, no primeiro evento mundial de kitesurf em 2023.

Este circuito do GKA Kitesurf World Cup 2023, que decorre na Ponta Preta até o dia 27 de Março, terá continuidade em outras etapas agendadas para Rio de Janeiro (Brasil, de 01 a 09 Agosto), Sylt (Alemanha, de 22 a 27 Agosto), Dakhla (Marrocos, de 26 de Setembro a 01 Outubro) e Taiba (Brasil, de 08 a 12 Novembro).

Inforpress