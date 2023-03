Bertânia Almeida apresenta seu álbum de estreia “Descobri”, o primeiro de muitos

A artista Bertânia Almeida, ou “Beti” Almeida apresenta “Descobri”, dando assim o pontapé de saída para este seu primeiro projeto que resulta de uma parceria com Bau. Este álbum, que é dominado pelo género musical morna, será lançado no próximo dia 24 de Março em disco físico e versão digital.

Natural de Tarrafal de São Nicolau, Bertânia Almeida lembra a morna quando muito cedo foi incentivada pelo pai a cantar este género musical, tendo nascido num ambiente onde a música já fazia parte do dia a dia da família. Algo que lembra ter começado a partir dos 2 anos de idade, com o soltar das primeiras notas.

Ao Notícias do Norte conta que, com apenas três anos veio residir com a família em São Vicente, ilha que considera ter uma “dinâmica cultural muito forte”. Nesta ilha cresceu assistindo às noites cabo-verdianas, algo que só alimentou a cada dia o gosto pela música, pela morna, passando assim a participar em concurso de pequenos cantores com apenas 12 anos em 1996.

Uma outra fase da sua vida começou quando foi fazer faculdade de arquitetura em Coimbra, Portugal. No entanto, mesmo com esta partida, a música continuava a fazer parte da sua vida. De regresso a Cabo Verde, a prioridade era exercer a profissão. O “amor de infância”, neste caso a música, foi retomado em meados de 2019.

“A ideia do projeto começou em 2019, quando conheci o artista musical Bau e abordei-o sobre a vontade que eu tinha de fazer um projeto de música tradicional, um trabalho acústico somente com voz e guitarra. Foi assim o resultado deste novo álbum”, explicou a artista que acrescentou que o título “Descobri” adequou a esta fase tão particular da sua vida.

Das 11 faixas, oito são mornas e 3 são de autores nacionais com estilo de Bossa Nova. As mornas abarcam diferentes ilhas e compositores, de B.Leza à Mario Lucio. Há uma morna inédita do compositor maense José Mário Tavares Silva, conhecido por todos de “Tibau Tavares”.

A escolha do repertório foi ditado muito pela sua ligação que tem com os temas e com a sua vivência. “São temas que ouvi quando era criança e outros conheci nesta fase particular da minha vida de reencontro com a música. São músicas que eu me senti identificada”, sublinhou.

“Descobri” é resultado de uma parceria criativa com Bau, que assume a direção musical, e a produtora musical Harmonia.

“Gosto, particularmente de músicas que podem de certa forma contribuir para despertar o lado mais contemplativo ou introspectivo do ser humano. Para mim a morna é um género musical que nos pode transportar para estes momentos”, opinou.

Por outro lado, acredita que se pode encontrar neste género um “misto de emoções”, algo que o desafia e aprecia numa música que interpreta que é o fato de lhe dar possibilidade de explorar várias emoções.

O primeiro show de lançamento do disco “Descobri” está agendado para o dia 1 de Abril na Academia Jotamonte.

