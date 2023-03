São Vicente: Primeira-dama leva oito mulheres a exporem a sua arte no Palácio do Povo

16/03/2023 17:43 - Modificado em 16/03/2023 17:43

O Palácio do Povo, no Mindelo, recebe até sábado, 18, a exposição “Traços Femininos na Arte” que reúne oito artesãs mindelenses que, a convite da primeira-dama, mostram os trabalhos de bijuterias, costura e outros.

Segundo avançou à Inforpress a coordenadora do evento, Matilde Gomes, o convite foi feito pela Presidência da República, na pessoa da primeira-dama, Débora Katiza Carvalho, que as permitiu ter mais uma chance de dar “mais visibilidade” aos que fazem artesanato, uma vez que a maioria das expositoras não tem lojas própria para tal.

“Toda a vez que houver uma oportunidade como essa é de agarrar e agradecer”, considerou a mesma fonte, para quem, com certeza, a exposição ganha maior importância com o destaque dado com a estampa da Presidência da República.

Tanto assim é que a mostra “Traços Femininos na Arte” vai ser visitada no início da tarde de hoje pelo Presidente da República, José Maria Neves, acompanhado do Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Carlos Manuel Vila Nova, que se encontra, no Mindelo, em visita de Estado.

Conforme a Presidência da República, o objectivo desta iniciativa é, sobretudo, dar visibilidade ao “incrível trabalho” que as mulheres fazem na arte, “valorizando e reconhecendo sua contribuição para a cultura e economia local, promovendo suas criações e compartilhando suas histórias inspiradoras”.

O ensejo, segundo a mesma fonte, serve também para inspirar e encorajar artistas mulheres e meninas a seguir suas paixões e a perseguir suas carreiras na indústria da arte.

No Palácio do Povo estão expostos os trabalhos de Matilde Gomes (Etnik Atelier), Ana Correia (Bijoux); Ana Rodrigues(Trapos Polibel), Evelise Gomes(Art de Cretcheu), Nadira da Luz (Rendas/Crochet), Filomena Silva (Filó Júlia-Crochet), Glória Sousa (Arte com Conchas do mar) e Odete Simão(Bordados e Bolsas).

