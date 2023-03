Cabo Verde passa a trocar informações sobre suspeitos com Estados Unidos da América

16/03/2023 16:34 - Modificado em 16/03/2023 16:34

As autoridades de Cabo Verde vão passar a trocar informações com os Estados Unidos da América sobre pessoas suspeitas de crimes de terrorismo que entrem no país, conforme memorando de entendimento a assinar hoje, na Praia.

De acordo com fonte do Governo, o memorando de entendimento envolve o Ministério da Justiça cabo-verdiano e o Departamento de Segurança Interna norte-americano, visando “cooperar como parceiros para preservar a proteção e segurança dos seus territórios”.

O objetivo é negar “entrada nos seus territórios a pessoas não qualificadas para entrar, nomeadamente por motivos ligados a terrorismo, crime ou segurança”, explica o Governo.

O entendimento com o Departamento de Segurança Interna prevê ainda a “provisão de tecnologias adequadas para a troca de dados biométricos”, de forma a “verificar a identidade de passageiros, migrantes, solicitantes de benefícios de imigração, requerentes de asilo e refugiados, para estabelecer a sua cidadania e o seu estatuto de imigração”.

Também permitirá “determinar os suspeitos, investigados, acusados ou condenados relativamente a crimes de terrorismo, violações ligadas à imigração ilegal ou delitos que tornem indivíduos inadmissíveis ou passíveis de remoção, em conformidade com as respetivas leis e políticas nacionais”.

LUSA