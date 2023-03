Portos de Cabo Verde fecham 2022 com resultado líquido positivo acima dos 50%

16/03/2023 16:57 - Modificado em 16/03/2023 17:10

Os Portos de Cabo Verde fecharam em 2022 com resultado líquido positivo acima dos 50%, isso conforme dados disponibilizados pela Enapor – Portos de Cabo Verde.

A empresa que gere os portos nacionais revela bons resultados financeiros, comerciais e operacionais, relativos ao ano de 2022.

|Com a retoma da normalidade, após dois anos de restrições devido à pandemia da Covid-19, todos os segmentos do mercado portuário cresceram, em 2022, de forma sustentável, com destaque para o expressivo aumento de mercadorias movimentadas e o tráfego de cruzeiros”.

Dados preliminares do Relatório e Contas da Enapor, empresa pública responsável pela gestão dos portos do arquipélago, que será publicado brevemente, revelam um crescimento considerável da empresa em termos de resultados operacionais, com um crescimento de 11%, com a EBITDA (lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização) a chegar aos 5% e do resultado líquido que atingiu os 59%, quando comparados ao período homólogo.

Todos os segmentos do tráfego portuário registaram aumentos, sendo que o movimento de Navios cresceu 12,9% comparado ao ano 2022, registando 7675 escalas. Em relação ao tráfego de passageiros, os Portos de Cabo Verde alcançaram um novo record com 1 357 247 passageiros transportados em 2022, um aumento de 24,7%, quando comparado a igual período.

O tráfego de mercadorias regressa aos valores de 2019, ao registar um movimento de 2.573.915 Toneladas.

Em relação ao tráfego cruzeiros, registou-se um aumento robusto de 353,6% nas escalas de navios cruzeiros, em comparação com o período homólogo, sendo 127 escalas, e um acréscimo de 328,6% de passageiros, o equivalente a 47.430 turistas, reforçando a aposta de promoção de Cabo Verde como um emergente destino de cruzeiros. São números que ultrapassam os registados em 2019, período pré-pandêmico.

Os Portos de Cabo Verde reafirmam o firme compromisso em continuar com a onda crescente de desenvolvimento, e os resultados agora alcançados refletirão de forma positiva no rendimento dos colaboradores com a previsão de um aumento salarial acima de 2%.

De realçar ainda, que a Enapor realiza hoje e amanhã, 16 e 17 a 5º edição das Jornadas Portuárias 2023, na ilha de Santiago, e acontece sob o lema “Portos Digitais e Ambientalmente sustentáveis”.

Desde a sua primeira edição em 2017, as Jornadas Portuárias têm-se revelado um espaço de reflexão onde se avaliam os desafios do sector Portuário, permitindo a tomada de decisões que visam incorporar uma gestão moderna e inovadora nos nossos portos.

O Presidente do Conselho da Administração, Ireneu Camacho, na sua intervenção na sessão de abertura das Jornadas Portuárias, realçou que está 5ª edição se traduz em mais um passo importante na consolidação dos objetivos da empresa, sendo que será dedicada à discussão das melhores práticas digitais e ambientalmente sustentáveis para os nossos portos, como sejam a análise da Política Ambiental e Social, e as ações para a transformação dos Portos Nacionais num conceito de Smart Ports.

O Ministro do Mar, Dr. Abraão Vicente, no seu discurso na sessão de abertura, saudou a iniciativa e frisou a importância ENAPOR para todo o tecido empresarial do país, que extravasa a sua área de atuação. Lembrou ainda que é importante continuar a tendência de desenvolvimento, e apostar eficiência e unificação dos processos em todas as estruturas portuárias.